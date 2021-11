மதுரை, தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கொட்டித்தீர்த்த அதிகனமழை... தேங்கி நிற்கும் வெள்ளத்தால் தவிக்கும் மக்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்குக்சுழற்சியால் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்துள்ளது. மதுரை, நெல்லை, தூத்துக்குடியில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது. மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த 7ஆம் தேதி முதலே பல மாவட்டங்களில் அதிகனமழையாக கொட்டித்தீர்க்கிறது. அணைகள், ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. உபரி நீர் திறந்து விடப்படுவதால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. வெள்ளநீர் வீடுகளுக்குள்ளும் புகுந்துள்ளது. பல ஊர்களில் ஆற்றங்கரையோரம் இருந்த வீடுகளில் அடித்துச்செல்லப்பட்டு விட்டன. மக்கள் உடமைகளை இழந்துள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சியால் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. வானிலை மையம் கணித்தது போலவே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று காலை முதலே கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக நேற்று காலை முதல் தற்போது வரை தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினத்தில் 30 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இதுவே தென் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு பதிவான அதிகபட்ச மழை அளவாகும். தூத்துக்குடி, 26 செ.மீ, திருச்செந்தூர் 24 செ.மீ மழை பெய்துள்ளது.

71வது இந்திய அரசியலமைப்பு நாள்.. இன்று காலை 11 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி உரை

English summary

Madurai, Thoothukudi, Nellai heavy rains People suffering from floods Heavy rains have lashed many districts of Tamil Nadu due to atmospheric circulation. Madurai, Nellai and Thoothukudi are flooded by heavy rains. Water has seeped into the houses. The normal life of the people has been completely paralyzed as the electricity has also been cut off.