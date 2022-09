Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பஞ்சாயத்து நடந்து வரும் அதேசமயம், திமுகவிலும் உட்கட்சி பிரச்சனை, புகார்கள் ஆங்காங்கே வெடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, முதல்வர் ஸ்டாலினின் "களையெடுப்பு" விரைவில் நிகழலாம் என்கிறார்கள்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த சில வாரங்களிலேயே, பல இடங்களில் காசு வாங்கிக்கொண்டு பதவி வழங்குவதாகவும் மாவட்ட செயலாளர்கள் மீது புகார்கள் எழுந்தன.

அதேபோல, தேர்தலில் உள்ளடி வேலை பார்த்தவர்கள் குறித்த லிஸ்ட்டும் தலைமைக்கு பறந்தது.. எனினும், முதல்வர் ஸ்டாலின், கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களை கண்டித்தாரே தவிர, யாரையும் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கவில்லை.

பொறுமையுடன் அனைத்தையும் கையாண்டு வரும்நிலையில், மீண்டும் பல இடங்களில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மீது திமுக நிர்வாகிகள் தலைமை கழகத்திற்கு புகார் அனுப்பியுள்ளதாக தெரிகிறது.

எடப்பாடிக்கு செக்.. அதிமுக அலுவலகத்தில் யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது.. டிஜிபியிடம் ஓபிஎஸ் தரப்பு புகார்

English summary

Major action is soon to be taken by CM MK Stalin and who are the black sheep களையெடுப்பு விரைவில் திமுகவில் நிகழலாம் என்கிறார்கள் கோட்டை வட்டாரத்தில்