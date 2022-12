கமல்ஹாசன் தலைமையில் மநீம நிர்வாகிகள் கூட்டம்! ‘யூ டர்ன்’ அடித்த புள்ளிகள்! திமுகவுடன் கூட்டணி உறுதி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி, திமுக கூட்டணிக்கு தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் அவசர நிர்வாகக் குழு, செயற்குழு மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நாளை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், மீண்டும் அரசியல் பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறார். 2024 லோக்சபா தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க தயாராகி விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டி இருப்பதால், அடுத்தகட்ட பணிகள் பற்றி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்த இருக்கிறார் கமல்ஹாசன்.

English summary

Makkal Needhi Maiam president Kamal Haasan is said to be all set to form an alliance with the DMK for the 2024 Lok Sabha elections. In this case, it has been announced that the meeting of MNM will be held tomorrow chaired by Kamalhaasan.