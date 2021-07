Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னை துபாயிலிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.40.35 லட்சம் மதிப்புடைய 810 கிராம் தங்கத்தை சக்திவேல் என்ற நபரின் ஆசன வாயில் இருந்து சென்னை விமானநிலைய சுங்கத்துறையினர் மீட்டுள்ளனர். அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திறந்து காட்டிய சக்திவேல்.. மிரண்டு போன அதிகாரிகள்.. சென்னை விமான நிலையத்தில் ஷாக்!

துபாயிலிருந்து சென்னை சா்வதேச விமானநிலையத்திற்கு எமிரேட்ஸ் ஏா்லைன்ஸ் சிறப்பு விமானம் இன்று காலை வந்தது.அதில் வந்த பயணிகளை சுங்கத்துறையினா் சோதனையிட்டனா்.

அப்போது ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் , சக்திவேல் என்ற டப்டாப் ஆசாமியை சென்னை விமான சுங்கத் துறையினர் விமான நிலையத்தின் வெளியேறும்போது பிடித்தனர். விழுப்புரத்தில் வசிக்கும் சக்திவேல் (23) துபாயில் இருந்து எமிரேட்ஸ் விமானம் மூலம் சென்னை வந்திறங்கி இருந்தார்

English summary

Sakthivel, 23 was held at the Chennai airport for carrying gold in paste hidden inside his rectum. On extraction, 810 grams of 24k gold valued at Rs 40.35 lakhs was recovered and seized.