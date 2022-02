பூணூல் அறுப்பு போராட்டம் கயமைத்தனமானது.. பிராமண சமூகத்திற்கு ஆதரவு கரம் நீட்டும் ஜவாஹிருல்லா

Chennai

oi-Logi

சென்னை: பூணூல் அறுப்பு போராட்டம் என்பது தமிழகத்தின் சமூக அமைதியைக் குலைக்கும் செயல் என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் உடுப்பியில் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த மாணவிகளை கல்லூரிக்குள் விடாததால் மாணவிகள் போராட்டம் நடத்தினர். இது நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், ஹிஜாப் அணிந்ததற்கு சிலர் எதிர்வினையாற்றி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு பதிலடி தரும் விதமாக பூணூல் அறுப்பு போராட்டம் இன்று நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேசிய லீக் கட்சி உள்ளிட்ட சில அமைப்பினர் அறிவித்துள்ளது.

“வலிமை” டிக்கெட் 1000 ரூபாயா..? தியேட்டர் வாசலில் அஜித் ரசிகர்கள் போராட்டம்.. மேலாளரை தாக்க முயற்சி!

English summary

Manithaneya makkal Katchi leader Jawahirullah, has said that the Poonol massacre is an act of disturbing the social peace in Tamil Nadu.