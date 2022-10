ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்துக்கு ரூ.80000 கோடி! ஈபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக அண்ணாமலை.. போட்டுடைத்த மனோ தங்கராஜ்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஸ்டெர்லைட் வேதாந்தா குழுமத்துக்கு ரூ.80000 கோடி மானியம் வழங்கியுள்ளது எனக்கூறி தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக பேசிய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை திமுகவின் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி தொடர் போராட்டங்கள் நடந்தன. தூத்துக்குடியில் பதற்றமான சூழல் ஏற்படவே தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன.

பொதுமக்கள் அமைதியான வழியில் போராடினர்.இந்த போராட்டம் 100வது நாளை எட்டியது. இதையடுத்து 2018 மே 22ம் தேதி கலெக்டர் அலுவலகம் நோக்கி பொதுமக்கள் ஊர்வலம் சென்றனர்.

DMK Minister Mano Thangaraj has severely criticized and says ‛‛BJP has given subsidy of Rs 80000 crore to Vedanta Group and Tamil Nadu BJP Chief Annamalai who supported Edappadi Palanisamy in the Thoothukudi firing’’.