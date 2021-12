பல பெண்களுடன் கல்யாணம்... நகை, பணத்தோடு எஸ்கேப் ஆன பால்ராசு - கன்னி வைத்து பிடித்த போலீஸ்

Chennai

செங்கல்பட்டு: 90 கிட்ஸ் எனப்படும் 90களில் பிறந்து நல்ல வேலை செய்து கை நிறைய சம்பாதிக்கும் பல இளைஞர்களுக்கும் 30 வயதைக் கடந்தும் கல்யாணம் ஆகாமல் தவித்து வரும் நிலையில் வேலை வெட்டி எதுவும் இல்லாமல் சுற்றித்திரியும் இளைஞர் ஒருவர் பல பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்தியது தெரியவந்துள்ளது. நான் அவனில்லை சினிமா பட பாணியில் சுற்றித்திரிந்த கல்யாண மன்னனை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர் தற்போது சிறையில் தள்ளி மாப்பிள்ளை விருந்து கொடுத்து வருகின்றனர்.

நகை பணத்திற்காக பல பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்த நபரின் பெயர் பால்ராசு. 25 வயதாகும் இந்த இளைஞர் பெண்ணகோணம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பரமசிவம் -பச்சையம்மாள் என்ற தம்பதியரின் மகனாவார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பெரம்பலூர் மாவட்டம் மங்களமேடு அருகே உள்ள கிழுமத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகன் மகள் பூவழகியை பெண் பார்த்து இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டார் பால்ராசு.

திருமணத்தின் போது வரதட்சணையாக 5 சவரன் நகையும் சீர்வரிசை பொருட்களையும் பூவழகியின் பெற்றோர் வழங்கினர். சில மாதங்கள் கழித்து 10 சவரன் நகையும் இரு சக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.1 லட்சம் பணம் தருவதாகவும் உறுதி அளித்தனர். திருமணமான இரண்டே மாதங்களில் பால்ராசுவின் சுயரூபம் வெளிப்பட்டுள்ளது.

