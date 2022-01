மாஸ்க் அணியவில்லை என்றால் வெளியே அனுப்புங்கள்.. நிறுவனங்களுக்கு தமிழக சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Logi

சென்னை: அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் போது முக‌க்கவசம் அணியாதவர்களை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும் என்று தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தமிழக சுகாதாரத்துறை சுற்ற‌றிக்கை அனுப்பியுள்ளது.

கொரோனா அதிகரித்துவரும் இந்த சூழலில் அலுவலகங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக சுகாதாரத்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

உலகமெங்கும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் இந்த நிலையில், தமிழகத்திலும் தொற்று அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் மூன்றாவது அலை நடப்பதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.

3 நாளாச்சு.. முடியல.. கோவையில் குடோனுக்குள் புகுந்த 'மாயாஜால' சிறுத்தை.. பரபரப்பில் மக்கள்

English summary

Tamil Nadu Health Department has sent a circular to private companies asking them to immediately evict those who do not wear helmets while working in offices.