மேகதாது: பேதமின்றி ஒன்று சேரும் கர்நாடக கட்சிகள்.. தமிழகத்திலும் அரசியல் தலைவர்கள் அணி திரள்வார்களா?

சென்னை: தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தில் மீண்டும் கைவைக்க தொடங்கியுள்ளது கர்நாடக அரசு. உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் மேகதாது அணை விவகாரத்தை தேவையில்லாமல் கர்நாடக அரசு கையில் எடுத்துள்ளது.

டெல்டா மாவட்டங்களின் உயிர்நாடியாக காவிரி நீர் இருக்கும் நிலையில் அதனை தடுத்து நிறுத்தும் விதமாக காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம் என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறார் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா.

The Karnataka parties have come together without party affiliation on the Megha Dadu dam issue. In Tamil Nadu, too, the public has called for a similar mobilization of political leaders