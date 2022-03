கொரோனா 4வது அலையால் ஆபத்தா? மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்..? நிதி அயோக் உறுப்பினர் கூறும் கருத்து என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொரோனா 4வது அலை உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக கான்பூர் ஐஐடி கணித்துள்ள நிலையில், 4வது அலை எப்படி இருக்கும் ? மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து மத்திய அரசின் நிதி அயோக் உறுப்பினரான ரூபா பாலன் தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவின் வூகான் மாகணத்தில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் அலையாக பரவிபெரும் அச்சுறுத்தல் மற்றும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது. பின்னர்

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது அலை அதிக பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது, கொரோனா டெல்டா வகையால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. அடுத்த டெல்டா ப்ளஸ், ஓமிக்ரான், ஸ்ட்லெத் ஓமிக்ரான் என அடுத்தடுத்து கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றம் அடைந்தது.

English summary

Rupa Balan, a member of the Central Government's niti ayog , said that while the Kanpur IIT predicts the possibility of a 4th wave of corona, what should people do with the 4th wave?