இன்று எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள்.. ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா தனித்தனியே மரியாதை!

Chennai

சென்னை: மறைந்த தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி எம்ஜிஆர் சிலை, போட்டோக்களுக்கு தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா உள்ளிட்டவர்கள் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.

நடிகராக ஜொலித்த எம்ஜிஆர் திமுகவில் இணைந்து செயல்பட்டு வந்தார். திமுகவில் பொதுச்செயலாளராக இருந்த எம்ஜிஆர், அதன்பிறகு கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதையடுத்து அதிமுகவை அவர் உருவாக்கி சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று முதல்வரானார்.

திரையுலகத்தில் கொடிகட்டி பறந்த எம்ஜிஆர் அரசியல் களத்திலும் ஜொலித்து முதல்வர் அரியணையில் அமர்ந்தார். இந்நிலையில் தான் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The 106th birth anniversary of Late Tamil Nadu Chief Minister MGR is going to be celebrated today. On this occasion, leaders garlanded MGR statue and photos Interim General Secretary of AIADMK Edappadi Palanichamy, O Panneer Selvam, TTV Dinakaran, Sasikala and others are expected to pay their respects.