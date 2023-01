ஆளுநர் சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ‘சம்பவம்’.. ஸ்கூல் போர்டில் எழுதினதை பாருங்க!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்று சொல்வதே சரியானது என்று பேசியது பெரும் சர்ச்சைக்குள்லான நிலையல், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, ஆய்வுக்குச் சென்றபோது மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடுகையில் 'தமிழ்நாடு' என்று பள்ளி வகுப்பறையின் ஸ்மார்ட் போர்டில் எழுதிக் காட்டியது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

சமீபத்தில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பேசிய தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதை விட தமிழகம் என்று அழைப்பதே பொருத்தமானது எனத் தெரிவித்தது பெரும் சர்ச்சைகளை கிளப்பியது.

தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்திலும், ஆளுநர் vs திமுக அரசு மோதல் முற்றியது. இந்நிலையில், அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, 'தமிழ்நாடு' என்று மாணவர்களுக்கு எழுதிக் காட்டியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

While Tamil Nadu Governor RN Ravi said that it is more correct to say Thamizhagam than Tamil Nadu, School Education Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi written 'Tamil Nadu' on smart board is spreading on social media.