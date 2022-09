நீ என்ன சாதின்னு பெரியார் என்னிடம் கேட்டார்! பழைய நினைவலைகளில் மூழ்கிய துரைமுருகன்!

Chennai

சென்னை: பெரியாரை ஒரு முறை சந்திக்கும் போது, நீ என்ன சாதி என்று தன்னிடம் அவர் கேட்டதாக கூறியிருக்கிறார் அமைச்சர் துரைமுருகன்.

கேள்வி கேட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் வன்னியர் சமுதாயத்தின் நிலை குறித்து கதை கதையாக தன்னிடம் பெரியார் விளக்கியதாகவும் இதனால் அன்றே முக்கால்வாசி திக காரராக தாம் மாறிவிட்டேன் எனவும் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு ஏற்பாட்டில் சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக முப்பெரும் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

English summary

Minister Duraimurugan has said that when he met Periyar once, he asked him what caste you are.