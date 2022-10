முதியோர் பென்சன் நிறுத்தம்? "வழக்கமான ஒன்றுதான்.." அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். பரபர விளக்கம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: முதியோர் பென்ஷன் சிலருக்கு நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை அளித்து உள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியும் வருவாய்த்துறை சார்பில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

KKSSR Ramachandran says its usual to review Old Age Pension: Minister KKSSR Ramachandran says DMK govt is working for welfare of All people.