'ஒன்னும் சரிப்பட்டு வராது..'நாமே நேரா போய் மீட் பண்ணிட வேண்டியதுதான்.. திடீரென டெல்லி செல்லும் மா.சு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசி கையிருப்பு இல்லாத நிலையில், வரும் வியாழக்கிழமை இது குறித்து மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்துப் பேசவுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்நிலையில் வேக்சின் பணிகளை மாநில அரசு வேகப்படுத்தியுள்ளது.

பொதுமக்கள் மத்தியிலும் கொரோனா வேக்சின் பற்றிய நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், பல மையங்களில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள அதிகாலை முதலே மக்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் நிற்கின்றனர்.

