சுகாதாரமற்ற நிலை.. நோயாளிகளிடம் மோசமான நடத்தை.. ஆர்.எம்.ஓவை சஸ்பெண்ட் செய்த அமைச்சர்

சென்னை: சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள அரசு ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவமனையில் இன்று திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அங்கு வரும் நோயாளிகளிடம் மோசமாக நடந்து கொண்டதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் மருத்துவமனை மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் வெங்கடேஸ்வரியை பணியிடைநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம் அரசு மருத்துவமனை வட சென்னையில் உள்ள முக்கியமான மிகப்பெரிய மகப்பேறு மருத்துவமனை ஆகும். சென்னையில் உள்ள முக்கியமான மருத்துவமனைகளில் இதுவும் ஒன்று.

இங்கு மகப்பேறு பிரிவிற்கான பிரத்யேமாக பல்வேறு வசதிகள் உள்ளன. இதனால் வடசென்னை மக்கள் பிரசவத்திற்கு இங்கு தான் பிரதானமாக வருகிறார்கள். தினமும் ஏராளமான பெண்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

Minister Ma Subramanian, who conducted a surprise inspection at Government RSRM hospital in Rayapuram, Chennai today. he has ordered the suspension of the hospital's medical superintendent Venkateshwari on the basis of a complaint that she had misbehaved with patients coming there.