அடி தூள்... பொங்கல், புளியோதரை, லட்டு...10 கோவில்களில் பிரசாதம் இலவசம் - சேகர்பாபு தொடங்கி வைத்தார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பக்தர்களுக்கு பொங்கல், புளியோதரை, லட்டு, பஞ்சாமிர்தம் தரும் திட்டத்தை அமைச்சர் சேகர் பாபு துவக்கி வைத்தார். வடபழனி முருகன் கோயில், திருச்செந்தூர், பழனி, திருவேற்காடு, ஸ்ரீரங்கம், சமயபுரம், மருதமலை, திருத்தணி கோயில்களில் பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு இலவசமாக பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது. பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு லட்டு, புளியோதரை, பொங்கல், தயிர் சாதம் வழங்கப்படுகிறது.

இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் திருப்பதி கோவிலை போன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

English summary

P.K.Sekar babu minister for hindu religious and charitable endowments inaugurated the program to give Pongal, Puliotarai, Laddu and Panchamirtham to the devotees. Offerings are free at Vadapalani Murugan Temple, Thiruchendur, Palani, Thiruverkadu, Srirangam, Samayapuram, Maruthamalai and Thiruthani temples.