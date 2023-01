கல்லூரி இல்லாத தொகுதிகளில் புதிதாக அரசு கல்லூரி.. சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் பொன்முடி ‘சூப்பர்’ தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் அரசு கலைக் கல்லூரி இல்லாத தொகுதிகளில் கல்லூரி அமைக்க நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார். திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு இதுவரை 31 அரசு கலைக் கல்லூரிகள் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன என அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று, தங்கள் தொகுதியில் அரசுக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கல்லூரி இல்லாத தொகுதிகளில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has said in the Assembly that steps will be taken to establish colleges in the constituencies where there are no government arts colleges in Tamil Nadu. Minister Ponmudi said that 31 government arts colleges have been started so far after DMK came into power.