எல்.முருகனும் நானும் ஒன்னா? அவர் பேருக்கு கீழ் என் பெயரா? கொந்தளித்த பொன்முடி! என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை : அரசை ஆலோசிக்காமல் காமராஜர் பல்கலைகழக பட்டமளிப்பு விழா அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது எனவும், மதுரை காமராஜர் பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணிக்கிறோம் என தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சனாதானம் குறித்து பேசியதும், பின்னர் திராவிடம் குறித்து பேசியதும் தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், அமைப்புகளும் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக ஆளும் திமுக அரசுடன் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தொடர்ந்து மோதல் போக்கினையே கடைப்பிடித்து வருகிறார். நாளுக்கு நாள் இருதரப்புக்கும் இடையான மோதல் போக்கு தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் ஆளுநரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன

Tamil Nadu Higher Education Minister Ponmudi said that the announcement of the Kamaraj University graduation ceremony has been published without consulting the government and we are boycotting the Madurai Kamaraj University graduation ceremony.