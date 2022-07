இது முன்னாள் முதல்வர் செய்யும் வேலையா? காமராஜ்கிட்ட கேட்ருக்கலாம்ல.. எடப்பாடியை விமர்சித்த அமைச்சர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 92,500 கிலோ என்பதை 9 லட்சம் டன் அரிசி என்று ஒரு முன்னாள் முதல்வர், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருப்பவர் அறிக்கை விடுகிறார் என அமைச்சர் சக்கரபாணி எடப்பாடி பழனிசாமியை சாடியுள்ளார்.

9 லட்சம் டன் ரேஷன் அரிசி வீணாகி விட்டதாக இந்திய உணவு கழகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது, இந்த விவகாரத்தில் அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறது? என சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பிய கேள்விக்கு தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி பதில் அளித்துள்ளார்.

மற்றொரு 'தேர்தல் வாக்குறுதி’.. ரெடியாகும் அரசு - அமைச்சர் சக்கரபாணி சொன்ன இனிப்பான செய்தி

English summary

Minister Sakkarapani has responded to the statement issued by the Leader of Opposition Edappadi Palaniswami, that 9 lakh tonnes of ration rice has been wasted.