இனி சிக்கல் இல்லை.. ரேஷன் கடைகளில் கருவிழி பதிவு மூலம் பொருட்கள் வழங்க நடவடிக்கை- அமைச்சர் அறிவிப்பு

சென்னை : ரேஷன் கடைகளில் கருவிழி பதிவு மூலம் பொருட்கள் பெறும் வசதி வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்குள் தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார் உணவு பற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி.

அப்போது பேசிய அவர், ரேஷன் கடைகளில் விரல் ரேகை பதிவு சரிபார்த்தலில் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருவதால், மற்ற மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் கருவிழி பதிவு முறை கொண்டுவரப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம், அனைத்து அட்டைதாரர்களுக்கும் குறைந்த விலையிலும், இலவசமாகவும் அரிசி, பருப்புகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் போன்றவை வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

English summary

Arrangements are being made to get ration items through iris registration instead of finger print. By October 15, some ration shops in Tamil Nadu will start offering products on the basis of iris registration, says Minister R Sakkarapani.