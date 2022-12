அடாத மழையில் விடாது ஆய்வு! மேயர் பிரியா புட்போர்ட் அடிச்சதுக்கு இது தான் காரணம்! சேகர்பாபு விளக்கம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் மாண்டஸ் புயல் தொடர்பான ஆய்வு பணியின் போது முதல்வரின் கான்வாயில் சென்னை மேயர் பிரியா தொங்கிக் கொண்டே பயணம் செய்தது சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்துக்கு ஆளான நிலையில், அவர் எதற்காக அவ்வாறு பயணம் செய்தார் என்பது குறித்து தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

வங்க கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக இருந்து அதி தீவிர புயலில் இருந்து புயலாக மாறிய மாண்டஸ் ஒன்பதாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு கரையை கடக்கத் தொடங்கியது. மணிக்கு 50 கிலோமீட்டரில் இருந்து 65 கிலோ மீட்டர் வரையிலான வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியது.

அதோடு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசியது. இதனால் பல பகுதிகளில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்த நிலையில் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. கு

English summary

Tamil Nadu Hindu Religious Endowments Minister Sekar Babu has explained why Chennai Mayor Priya traveled hanging on to the Chief Minister's convoy during the inspection mission related to Mandous storm in Chennai.