முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் ரெய்டு.. அடுத்து சிக்கப்போவது யார்?.. அமைச்சர் சேகர்பாபு சூசகம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முன்னாள் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் தவறு செய்திருந்தால் நிச்சயம் அவரும் விசாரணை செய்யப்படுவார் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஒருங்கிணைந்த பெருந்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.

இந்க கூட்டத்தில் கோயில்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது தங்கும் விடுதிகள், அன்னதானக் கூடம், முடிகாணிக்கை செலுத்தும் இடம், கடைகள், தீயணைப்பு வாகன நிறுத்துமிடம், ஆம்புலன்ஸ், யானைகள் பராமரிப்பு இடம், பக்தர்கள் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

இறைவன் சொத்து இறைவனுக்கே... 2 நாட்களில் குயின்ஸ்லேண்ட் நிலம் மீட்கப்படும் -அமைச்சர் சேகர்பாபு

Minister Sekar Babu says about if anything wrong in ex minister's portfolio then he will be investigated.