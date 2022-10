களமும் தெரியாது, தரவும் தெரியாது.. அண்ணாமலையின் அமெரிக்க உரை.. செந்தில் பாலாஜி சுளீர் பதிலடி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீபத்தில் அமெரிக்க சென்றிருந்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அங்குள்ள தமிழக மக்களிடையே உரையாற்றினார்.

தற்போது அவர் ஆற்றிய உரைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலர் விமர்சனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதாவது அவர் பேசியதில் தகவல் பிழைகள் அதிகம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

நேற்று திமுக எம்பி செந்தில் குமார் இது குறித்து அண்ணாமலைக்கு விளக்கமளித்திருந்த நிலையில், இன்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஆகாயத்தை பார்த்து எச்சில் துப்ப ஆசைப்படாதீங்க அண்ணாமலை.. உங்க முகத்தில்தான் விழும்..சினேகன் பதிலடி!

English summary

BJP state president Annamalai, who recently visited the US, addressed the people of Tamil Nadu there. Now many political leaders are criticizing his speech. It means that there are many information errors in what he said. Yesterday, DMK MP Senthil Kumar explained this to Annamalai, today Minister Senthil Balaji gave an explanation.