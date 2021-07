'ஆல் இல் ஆல் அழகுராஜா' கேபி முனுசாமி.. மின்வெட்டு பற்றி உளறாமல் ஓரமாக விளையாடுங்க.. செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஏற்படும் மின்வெட்டு குறித்து விமர்சித்திருந்த அதிமுகவின் கே பி முனுசாமியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ள மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, புள்ளி விவரத்துடன் விவாதிக்க முடியவில்லை என்றால் உளறாமல் ஓரமாக விளையாடிக்கொண்டு இருங்கள் என மிகக் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாகவே ஆங்காங்கே அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக இணையத்தில் பலரும் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த ஆட்சியில் மின் பாரமரிப்பு பணிகள் முறையாக நடத்தவில்லை என்றும் இதனாலேயே மின்தடை ஏற்படுவதாக மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்திருந்தார்.

'ராஜேந்திர பாலாஜி வீட்டுக்கு 1.5 டன் ஸ்வீட் பார்சல்' போயிருக்கு.. ஆக்சன் உறுதி.. அமைச்சர் பேட்டி

English summary

Minister Senthil Balaji says that the ADMK govt doesn't take any actions to power cut in the state. Earlier ADMK Co ordinator KP Munuswamy criticized Senthil Balaji for power cut in the state.