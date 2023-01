பற்ற வைத்த ஆளுநர்.. திரண்டு வந்த திமுக! "தமிழ்நாட்டை அரணாக காத்து நிற்போம்”.. உதயநிதி பரபர ட்வீட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு குறித்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்த கருத்து கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி எம்.பி உள்ளிட்ட பலரும் ட்விட்டரில் ஆளுநரின் கருத்துக்கு எதிராக பதிவிட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில், தமிழ்நாடு என்று கூறுவதைவிட தமிழகம் என்று கூறுவதே சரியானது என்று தெரிவித்தார்.

ஆளுநர் ரவியின் இந்தப் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் #தமிழ்நாடு என்ற ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

ஆளுநரின் இந்தப் பேச்சுக்கு திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்த நிலையில், திமுகவினர் பலரும் 'தமிழ்நாடு' என்ற ஹேஷ்டேக்கில் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு -தமிழன் -தமிழ் என்றாலே ஆளுநர் ரவிக்கு கசப்பு! தமிழக பாஜகவுக்கு ஒரு தலைவர் போதும்! -திமுக

ஆளுநரை 'ரம்மி ரவி' என்று சொல்லலாமா? தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாடுனு தான் சொல்லணும்.. சீறிய திமுக எம்பி!

English summary

While Governor RN Ravi's comment about Tamil Nadu has caused a controversy, Minister Udhayanidhi Stalin, Kanimozhi MP and many other DMK functionaries have posted against the Governor's comment on Twitter.