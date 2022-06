அமைச்சர் பதவி.. நோ சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஏமாற்றத்தில் உதயநிதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் விரைவில் அமைச்சராவார் என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலையில் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இப்போதைக்கு இல்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மே மாதம் தமிழகத்தில் திமுக அரசு பதவியேற்றது. அப்போதே அமைச்சரவையில் உதயநிதியின் பெயர் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்த்தனர் அவரது ஆதரவாளர்கள். திமுக ஆட்சி பதவியேற்று ஓராண்டு முடிவடைந்து விட்டது.

நல்ல நாள் பார்த்து நல்ல செய்தி அறிவிப்பு வரும் என்று அமைச்சர்கள் கூறி வருகின்றனர். உதயநிதியை அமைச்சராக்க மாவட்டங்களில் நிர்வாகிகள் தீர்மானம் கூட நிறைவேற்றி விட்டனர். ஆனால் அதற்கான அறிவிப்பு எதுவும் வெளியானதாக தெரியவில்லை.

English summary

It has been reported that the possibility of Udayanidhi Stalin becoming a minister soon has not materialized, as his supporters have hoped.