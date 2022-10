மீண்டும் திமுக தலைவராகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்.. துரைமுருகன், டிஆர்.பாலுவும் போட்டியின்றி தேர்வாகிறார்கள்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக தலைவராக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் தேர்வாகிறார். 2வது முறையாக போட்டியின்றி தேர்வாகிறார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

திமுக தலைவர் பதவிக்கு மு.க.ஸ்டாலினை தவிர வேறு யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாத நிலையில், அவரே மீண்டும் தலைவராக அறிவிக்கப்பட இருக்கிறார்.

கருணாநிதி மறைவுக்குப் பிறகு 2018-aஅம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், மீண்டும் நடந்துள்ள 15வது உட்கட்சி தேர்தலில் போட்டியின்றி திமுக தலைவராக தேர்வாகிறார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின்.

திமுக தலைவர் தேர்தல்..நல்ல நேரத்தில் மனு தாக்கல் செய்த மு.க.ஸ்டாலின், துரைமுருகன்.. பரபர அறிவாலயம்

English summary

MK Stalin Wins DMK President For 2nd Time : Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin is re-elected unopposed as DMK president. While no one other than M.K.Stalin has filed his nomination for the post of DMK president, he will be announced as the president again in the general body meeting to be held on Oct 9th.