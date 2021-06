நாளை முதல் ஊரடங்கில் புதிய தளர்வுகள்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை : மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்பட 23 மாவட்டங்களில் நாளை முதல் துணிக்கடை நகைக்கடை திறக்க அனுமதி அளித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஜூலை 5 வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிக்ககப்பபட்டுள்ளது. மாவட்டங்களில் உள்ள நோய்த் தொற்று பாதிப்பின் அடிப்படையில், மாவட்டங்கள் மூன்று வகை வகைப்படுத்தப்பட்டன. வகை 1 - (11 மாவட்டங்கள்) கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்கள்

வகை 2 - (23 மாவட்டங்கள்)

அரியலூர், கடலூர், தருமபுரி, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, மதுரை, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை, சிவகங்கை, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, தூத்துக்குடி, திருச்சி, விழுப்புரம், வேலூர் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்கள்.

வகை 3 - (4 மாவட்டங்கள்)

சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்

English summary

Chief Minister Stalin has allowed public transport in 23 districts in category two in the curfew extension. He has also given permission to open textile shops and jewelery shops.