மீண்டும் மீண்டும் புகழ்ச்சி.. தாங்க முடியவில்லை இனியும் தொடர்ந்தால் நடவடிக்கை: முதல்வர் கண்டிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் தன்னை புகழ்ந்து பேசினால் திமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தலைவர்களை புகழந்து பேசுவதில் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் என்றும் திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபைக் கூட்டத்தொடர் திட்டமிடப்பட்டதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாகவே முடிக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருந்தார். செப்டம்பர் 13ஆம் தேதிக்குள்ளாகவே அனைத்து துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தை நடத்தி முடிக்க வேண்டியுள்ளது.

சட்ட முன்வடிவு மற்றும் கேள்வி நேரத்தின்போது தலைவர்களை புகழ்ந்து பேசி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் என முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கண்டிப்பான வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார். நேரத்தின் அருமை கருதி அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களுக்கும் இந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கிறேன் என அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

The MLA who spoke in praise in the assembly Keep it limited, Chief Minister MK Stalin has said he will take action against DMK MLAs if they praise him during the debate on the grant request. MK Stalin has also instructed DMK MLAs not to waste time praising leaders.