ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் நிறைய முறைகேடு.. விசாரிக்க குழு! அதிரடியாக அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட முறைகேடு தொடர்பாக விசாரிக்க குழு அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார். ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் என்ற பெயரில் மழைநீர் வடிகால்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதால் தான் தியாகராய நகரில் அதிகமாக நீர் தேங்கியது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டம் நேற்று கலைவாணர் அரங்கத்தில் துவங்கியது. இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றினார். இதையடுத்து இன்று 2 வது நாளாக சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்கியது.

இந்தக் கூட்டத்தில் கேள்வி பதில் நேரம், ஆன்லைன் சூதாட்டம் குறித்த அரசின் நடவடிக்கை, வேதா இல்லம், அம்மா மினி கிளினிக், அம்மா உணவகம் தொடர்பான காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

முன்னதாக மழை நீர் தேங்குவதற்கு அரசு முறையாக மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாறாததே காரணம் என எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார். அதற்கு பதிலளித்து பேசிய நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு,உண்மையிலேயே அதிமுக அந்த இடங்களை தூர்வாரியிருந்தால் தற்போது சென்னையில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்காது. பருவமழைக்கு 3 மாதம் காலத்திற்கு முன்பே பணிகள் ஆரம்பித்து செயல்படுத்தியதால் தான், சென்னை ஓரளவு தப்பித்துள்ளது என்று கூறினார்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்டப் போராட்டம் தொடரும்- சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உரை முழு விவரம்!

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that a committee will be set up to probe the Smart City project scandal. Chief Minister Stalin has blamed the excess water in Thiyagaraya for damaging stormwater drains in the name of the Smart City project.