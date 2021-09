வெறும் 4 மாதங்களில் 202 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றிய இந்தியாவின் ஒரே அரசு இதுதான்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திமுக ஆட்சி அமைந்து 4 மாதங்களில் 202 தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் .

தேர்தலுக்கு முன்பு திமுக வழங்கிய வாக்குறுதிகளை ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு நிறைவேற்றவில்லை என்பது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தொடர் குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது. பாஜக தலைவர்கள் பலரும் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டை அரசின் மீது முன்வைக்கிறார்கள்.

நீட் நுழைவுத்தேர்வு ரத்து, நகை கடன் தள்ளுபடி போன்ற விஷயங்களை திமுக அரசு இன்னமும் நிறைவேற்றவில்லை என்பது அவர்கள் குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has released a video and climbing he has fulfilled many election manifesto promises, within the span of four months. Earlier opposition leaders including Edappadi Palaniswami Slams CM over election promises.