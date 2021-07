ஸ்டாலின் எதிரே பெருசா நிற்கும் சவால்.. சொன்னதை செய்யாமல் எப்படி ஓட்டு கேட்க போவது? தீவிர ஆலோசனை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நிதி நெருக்கடி காரணமாக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை தள்ளி வைக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலுவையில் உள்ள 9 மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலையும் , தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற தேர்தலையும் செப்டம்பர் 15-க்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என அண்மையில் கெடு விதித்தது உச்சநீதிமன்றம்.

6 மாத கால அவகாசம் கேட்டும் அதனை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. இதனால், உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

English summary

It has been reported that Chief Minister MK Stalin is consulting to postpone the rural local body elections due to the financial issues.