தமிழ்நாட்டை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி பலிக்காது! தமிழின் பெயரால் சதிராடும் ஆளுநர் ஆர் ரவி! மநீம கண்டனம்!

Chennai

சென்னை : திராவிடம் இந்திய தேசம் தழுவியது, திராவிடத்தின் பெயரால் தமிழ்நாட்டை பிரித்தாளும் ஆளுநரின் சூழ்ச்சி பலிக்காது. தமிழின் பெயரால் சதிராடும் ஆளுநருக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாக மக்கள் நீதி மய்யம் கூறியுள்ளது.

இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் தொழிலாளர் அணி செயலாளர் பொன்னுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," காசியில் நடைபெற்ற தமிழ்ச் சங்கம் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்காக அரசு செலவில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவில் ஆளுநர் கே.என்.ரவி பேசியிருக்கிறார்.

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து, அரசியல் சாசனத்தையே கேலிக்கூத்தாக்குவது போல் மதவாத சக்திகளான பாஜக, ஆர் எஸ்.எஸ், சங்பரிவார் இயக்கங்களின் ஏஜெண்டாக திராவிடம் குறித்தும், தமிழ்நாடு பெயர் குறித்தும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.

English summary

Dravidians were embraced by the Indian nation and the governor's strategy to divide Tamil Nadu in the name of Dravidians will not work. People's Justice Center has said that it will condemn the governor who is fighting in the name of Tamil.