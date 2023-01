"ஒன்று கூடுவோம்; வென்று காட்டுவோம்" நன்றி கூறிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கமல்ஹாசன் பதில்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மதசார்பற்ற கூட்டணி வேட்பாளரான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார். இதற்காக கமல்ஹாசனுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி கூறி இருந்த நிலையில், ஒன்று கூடுவோம் வென்று காட்டுவோம் என்று கமல்ஹாசன் ட்விட்டரில் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு காரணமாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் பரபரப்பாக உள்ளது. ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் வேட்பாளரை நிறுத்த மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அதேபோல் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராக மறைந்த திருமகன் ஈவெராவின் தந்தையான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து திமுக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களை நேரடியாக சந்தித்து ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் ஆதரவு கோரினார்.

சபாஷ்.. மதவாத சக்திகளை வீழ்த்த கமல்ஹாசன் ஆதரவு.. காங்கிரஸ் பாராட்டு மழை

English summary

KamalHaasan's MNM Party has announced support EVKS Ilangovan in the Erode East by-election. While Chief Minister M.K.Stalin thanked Kamal Haasan for this, Kamal Haasan expressed hope on Twitter that we will come together and show victory.