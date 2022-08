முதல்வர் பெருமைபட்டு கொள்கிறார்! ஆனால்.. மாணவிகள் குப்பை அள்ளுறாங்க! மநீம கமல்ஹாசனுக்கு வந்த கோபம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கல்வித் துறையில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குவதாக முதல்வர் பெருமைபட்டுக் கொள்கிறார். ஆனால், அரசுப் பள்ளிகளின் நிலைமைக்கு நாங்குநேரி அரசு மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி மாணவிகள் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் ஒரு உதாரணம் என மக்கள் நீதி மய்யம் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே அரசு மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் சுமார் 475 மாணவிகள் பயின்று வருவதாக கூறப்படும் நிலையில் பள்ளியில் துப்புரவுப் பணி, ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது.

இதன் காரணமாக தினமும் மாணவிகள் 4 பேர் வகுப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சமூக வலைதளங்களில் கண்டனத்தைப் பெற்றது.

English summary

The Chief Minister is proud that Tamil Nadu is excelling in the field of education. However, Makkal needhi maiam has strongly condemned the Nanguneri Government Girls Higher Secondary School incident as an example of the situation in government schools.