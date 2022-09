தமிழ்நாடே இனிமே ஜில்லுனு தான் இருக்கும்! வானிலை மையம் தந்த அப்டேட்! சென்னையில் எப்படி?

Chennai

சென்னை: மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்று முதல் வரும் 24-ம் தேதி வரை, ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் என்றும், ஒருசில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வந்த நிலையில், தற்போது சில மாவட்டங்களிலும் மட்டும் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், அதிகபட்சமாக, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பஜாரில் 4 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. வில்லிவாக்கத்திலும் 3 செ.மீ. மழையும், ரெட்ஹில்ஸ், சின்னகளார், சோழவரம், மேல்கூடலூர் ஆகிய பகுதிகளில் தலா செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

