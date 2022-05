ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டு! வீர் மகான் இந்த விஷயத்தில் ”வீக்”கா? மார்பில் கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : wwe எனப்படும் வேர்ல்டு வ்ரஸ்ட்லிங் எண்டர்டெயின்மெண்ட்டில் கலக்கி வரும் இந்திய வீரரான வீர் மகான் குறித்து நாளுக்கு நாள் பல தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அன்னையர் தினமான இன்று அவர் குறித்து மேலும் பல சுவாரசிய தகவல்களை இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்..

டபுள்யு.டபுள்யு.இ என்றதும் பலருக்கும் நினைவுக்கு வரும் பெயர் அண்டர் டேக்கர். 7 அடி உயரம் ஸ்டைலான நடை மிரட்டலான அறிமுகத்தோடு வரும் அவருக்கு ஏழு உயிர்டா என சொல்லாத 90'ஸ் கிட்ஸே இருக்க முடியாது.

அண்டர் டேக்கருக்கு அடுத்து தி ராக் எனப்படும் டுவைன் ஜான்சன், ஜான் சீனா, ரேண்டி ஆர்டன், ரோமன் ரென்ய்ண்ட்ஸ், ரே மிய்ஸ்ட்ரீயோ என பல கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பாலும் நீளும் அளவுக்கு இந்த பட்டியல் நீளும்.

English summary

As more and more information is coming out about Veer Mahan, the Indian player who is getting mixed up in World Wrestling Entertainment known as wwe, you can find out more interesting information about him on Mother's Day today.