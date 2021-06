நீட் தேர்வு - 25,000 பேர் கருத்து.. நீட் வேண்டாம் என்பதே பெரும்பாலோனோர் கருத்து.. நீதிபதி ஏகே ராஜன்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: நீட் தேர்வுகள் குறித்து இதுவரை 25 ஆயிரம் பேர் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாகவும் பெரும்பாலானோர் நீட் வேண்டாம் என்றே கூறியுள்ளதாகவும் நீட் பாதிப்பு குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தலைவர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன் தெரிவித்தார்.

மத்திய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நீட் என்ற பொதுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது. மருத்துவ படிப்புகள் அனைத்திற்கும் இந்த தேர்வின் மூலமே சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும்.

இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் தொடக்கம் முதலே நீட் தேர்வுக்கு எதிரான கருத்தே நிலவியது.

English summary

Retired Justice A K Rajan says mostly the people are against NEET in Tamilnadu. He also says 25000 people have sent their opinions about NEET.