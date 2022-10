சென்னையில் அடுத்தடுத்த குற்றங்கள்.. களத்தில் இறங்கிய காக்கி! ஓவர் நைட்டில் 400 பேர் சிக்கினர்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களில் 400க்கும் அதிகமானோரை சென்னை காவல்துறையினர் ஒரே நாளில் சுற்று வளைத்து பிடித்துள்ளனர்.

சென்னையில் அதிகரித்து வரும் குற்ற சம்பவங்கள் குறித்து தொடர் புகார்கள் வந்த நிலையில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க 'ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்' நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆப்ரேஷனில்தான் 400க்கும் அதிகமான குற்றவாளிகள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் காவல்துறை மீதுள்ள நம்பிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Chennai police have rounded up more than 400 people involved in crime incidents in a single day. A 'Special Operation' has been conducted to nab the criminals in the wake of continuous complaints about the increasing crime incidents in Chennai.