நகரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்..கொட்டப்போகும் கன மழை..3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

சென்னை: புதிய காற்றழுத்தம் உருவாகியுள்ளதால் இன்று சென்னையில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளதை குறிக்கும் வகையில் சென்னை எண்ணூர், நாகை, கடலூர் ஆகிய துறைமுகங்களில் 3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது.

மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் வலுப்பெற்ற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னையில் இருந்து 670 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நேற்று காலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காரைக்காலில் இருந்து சுமார் 600 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு - தென்கிழக்கில் மையம் கொண்டுள்ளது.

சம்பவம் காத்திருக்கு.. உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. தமிழகத்தில் வெளுத்து வாங்க போகும் கனமழை

The Chennai Meteorological Department has announced that heavy rain is likely to occur in Chennai today due to the formation of a new air pressure. To indicate that the low pressure zone is likely to develop into a storm, the No. 1 cyclone alert cage has been installed at Chennai Ennore, Cuddalore, Puducherry, Karaikal, Thoothukudi and Pampan ports.