"எவ்வளவு மழை வந்தாலும் சரி.. நகராட்சித்துறை தயாராக இருக்கிறோம்" அமைச்சர் கேஎன் நேரு உறுதி!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும் எதிர்கொள்ள நகராட்சி துறை தயாராக உள்ளதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 200 வார்டுகளிலும் மழைக்கால மெகா சிறப்பு மருத்துவ முகாம் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 4 மணி வரை தொடங்கியுள்ளது. இதன் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், கேஎன் நேரு மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் கேஎன் நேரு கூறுகையில், கடந்த ஆண்டு மழை குறைவாக இருந்தாலும் கூட, சென்னை மக்கள் பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டனர். அதனால் சென்னையில் மழையால் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்று ஆயிரம் கி.மீ. தூரத்திற்கு மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்க முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். அதுமட்டுமல்லாமல் அதற்கான நிதியையும் உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தார்.

English summary

Minister K.N. Nehru has said that the municipal department is ready to face whatever heavy rain comes in Tamil Nadu.