12 சம்பவங்கள்.. ‘இந்த ஆங்கிள்ல பாருங்க’.. ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜகவை விசாரிக்கணும் - ‘முரசொலி’ வீசிய வெடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் தொடர்பாக, ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பா.ஜ.கவினரை விசாரிக்க வேண்டும் என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த காலத்தில் பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ், இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் தங்கள் வாகனங்களுக்கு தாங்களே தீவைத்துக்கொண்ட 12 சம்பவங்களை பட்டியலிட்டுள்ளது முரசொலி.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வரும் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் தொடர்பாக, காவல்துறை இந்தக் கோணத்திலும் அணுகிப் பார்க்கலாமே என வலியுறுத்தியுள்ளது முரசொலி.

முன்னதாக, தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க், விளம்பரத்திற்காக தனக்குத் தானே பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிக் கொண்டாலும், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சை தொடர்ந்து.. அபாய எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் இந்து முன்னணி காடேஸ்வரன்

English summary

DMK's official daily Murasoli has listed incidents of RSS and BJP members setting fire to their own vehicles in the past, has urged the police to take into account all these incidents and punish the real culprits in the petrol bomb attack incidents.