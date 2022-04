‘விக்னேஷை கொன்றொழித்துவிட்டு’ செய்தியை மறைப்பதுதான் சமூகநீதியா?திராவிடமாடல் ஆட்சியா? சீமான் காட்டம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் இளைஞர் விக்னேஷ் காவல்துறையால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில்,

சென்னை : காவல்துறையால் கைதுசெய்யப்பட்ட விக்னேசைக் கொடூரமாகத் தாக்கி, கொன்றொழித்துவிட்டு, உடலை எரித்து செய்தியை மறைப்பதுதான் சமூக நீதியா? திராவிட மாடல் ஆட்சியா? என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "சென்னை, திருவல்லிக்கேணியில் வாகனப்பரிசோதனையின்போது கைதுசெய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக அழைத்துச்செல்லப்பட்ட தம்பி விக்னேஷ் அவர்கள் காவல்துறையினர் அடித்துத் துன்புறுத்தப்பட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

அண்மைக்காலமாக அதிகரித்து வரும் காவல்துறை மரணங்களும், அதனை மூடி மறைத்து காவல்துறையினரைக் காப்பாற்ற முயலும் திமுக அரசின் போக்குகளும் கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

Cover up the news by brutally assaulting and killing Vignesh, who was arrested by the police, and burning his body Is social justice? Dravidian model rule? Seeman, the coordinator of the Naam Tamil Party, condemned the incident.