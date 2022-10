ஆரிய–திராவிட கூட்டுசதி! மதுரை தமுக்கம் அரங்குக்கு ராணி மங்கம்மாள் பெயர் வைக்க சீமான் கடும் எதிர்ப்பு

Chennai

சென்னை: "மதுரையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு ராணி மங்கம்மாள் பெயர் சூட்டப்பட்டு நினைவுகூரப்பட்டு வருகிறது. மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் இருந்த சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அரங்கத்தினை இடித்துவிட்டு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக கட்டப்படும் கலையரங்கத்திற்கும் ராணி மங்கம்மாள் பெயரையே வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது?. சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் பெயரை இருட்டடிப்பு செய்வது என்பது ஆரிய-திராவிட கூட்டு சதி'' என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி சார்பில் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணியின் காரணமாக மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் இருந்த சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அரங்கம் இடிக்கப்பட்டது. தற்போது புதிதாக அரங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் புதிய அரங்கத்தின் பெயர் தொடர்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

