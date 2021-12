டெல்லியில் இருந்த வந்த அவரச அழைப்பு...புறப்பட்டு சென்ற தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர். என்.ரவி திடீர் பயணமாக டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். உள்துறை அமைச்சகத்தின் அழைப்பின் பேரில் ஆளுநர் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நாகலாந்து மாநிலத்தில் பயங்கரவாதிகள் என நினைத்து தவறுதலாக பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் 13 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தால் நாகலாந்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.

கொந்தளித்த மக்கள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இத்தாக்குதலில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். மேலும் பாதுகாப்பு படையினரின் வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன.

Governor of Tamil Nadu R. N. Ravi has left for Delhi on a surprise trip. It has been reported that the Governor left for Delhi at the invitation of the Home Ministry.