தமிழ்நாடு என சிலப்பதிகாரத்திலேயே இருக்கிறது.. ஆளுநர் சர்ச்சை நாயகனாக திகழ்கிறார்- டிடிவி தினகரன்

சென்னை: தமிழ்நாடு தமிழகம் என்று சாதாரணமாக சொல்கிறோம், தமிழ்நாடு பெயரைக்கூட இப்படியெல்லாம் பேசுவது உண்மையிலேயே அவரது பதவிக்கு அழகாக இருக்கிறதா என்பது தெரியவில்லை என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:-

தமிழக ஆளுநர் என்றாலே சர்ச்சை நாயககானத்தான் இருக்கிறார். அவருடைய பேச்சு எல்லாம் சர்ச்சையாகத்தான் இருக்கிறது.

English summary

Amma Makkal Munnetra Kazhagam General Secretary TTV Dhinakaran said that he is not sure if it is really good for his position to talk about Tamil Nadu in such a way.