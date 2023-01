திடீர் உடல்நலக் குறைவு! அரசு மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன நாஞ்சில் சம்பத்! நலம் விசாரித்த முதலமைச்சர்!

நாஞ்சில் சம்பத்தின் உடல்நலம் பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார்.

சென்னை: திடீர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் சொற்பொழிவாளர் நாஞ்சில் சம்பத் அட்மிட் ஆகியுள்ளார்.

இது குறித்து தகவலறிந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உடனடியாக நாஞ்சில் சம்பத்தின் மகனை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு நாஞ்சில் சம்பத்தின் உடல் நலம் பற்றி விசாரித்துள்ளார்.

நரம்பியல் பிரச்சனை காரணமாக நாஞ்சில் சம்பத் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Nanjil Sampath has been admitted to Asarippallam Government Hospital in Nagercoil due to a sudden decline in health. Chief Minister Stalin, who was informed about this, immediately contacted Nanjil Sampath's son over the phone and inquired about his well-being.