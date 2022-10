இது வேறயா? அமித் ஷா மகன் ரூட்டை பிடித்த ‘வாரிசு’! கிரிக்கெட்டில் கால் பதித்த நத்தம் விஸ்வநாதன் மகன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் ஜெயலலிதா காலத்தில் அதிகாரமிக்க நபராக வலம் வந்த நத்தம் விஸ்வநாதனின் மகன் தற்போது கைப்பற்றியுள்ள புதிய பதவி தான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதுமே பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. அடுத்த அமித் ஷா மகன் ஜெய் ஷா அளவுக்கு பில்டப் செய்து பேசி வருகின்றனர் உள்ளூர் அதிமுகவினர். அப்படி என்ன பதவி? என்ன பின்னணி? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

அதிமுகவில் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு அதிகார மையமாக வளம் வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக அறியப்பட்ட நத்தம் விஸ்வநாதன் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார்.

கடந்த தர்மயுத்தத்தின் போது ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வலதுகரமாக இருந்த இவர் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் துணை பொதுச்செயலாளராக உயர்ந்திருக்கிறார். ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் ஐவர் அணியில் ஒருவராக இருந்த அவர் அவரது மறைவுக்கு பிறகு சசிகலா தரப்பால் ஓரம் கட்டப்பட்டார்.

The son of Natham Viswanathan, a former AIADMK minister and a powerful figure during Jayalalithaa's tenure, has become the talk of the town not only in Dindigul district but also in the whole of Tamil Nadu. The local AIADMK is building up and talking about the next Amit Shah's son Jai Shah.