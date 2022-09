அனுமதி பெறாமல் ஆலை விரிவாக்கம்! சன் பார்மாவிற்கு குட்டு வைத்த பசுமை தீர்ப்பாயம்.. ரூ 10 கோடி அபராதம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ஆலை விரிவாக்க பணிகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாத காரணத்தினால் சன் பார்மாவுக்கு ரூ.10 கோடி அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பார்மா வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்தை ஒட்டி செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு முறையான அனுமதி பெறவில்லையென புகார் எழுந்திருந்தது.

இந்த புகாரை கடந்த 2020லிருந்து விசாரித்து வந்த தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம், தற்போது தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது

English summary

The southern bench of the National Green Tribunal has said that Sun Pharma has been fined Rs 10 crore for not obtaining environmental clearance for plant expansion. While this pharma is operating adjacent to the Vedantangal Bird Sanctuary, there was a complaint that proper permission was not obtained for the expansion of the plant. The southern bench of the National Green Tribunal, which has be en investigating this complaint since 2020, has now given its verdict.